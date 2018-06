Von Gert Heiland

Neuer Vorschlag für die Erbsengasse

Stadtbild Investor würde auf den Grundstücken der Häuser Nr. 6 und 8 eine Seniorenwohnanlage bauen

Aßlar „Eine Trümmerwüste“ – so hat Heiko Budde (CDU) das Areal hinter dem Altenwohn- und -pflegeheim am Backhausplatz im Juli 2015 bezeichnet. Durchaus nachvollziehbar, denn seit vielen Jahren tut sich in der Erbsengasse nichts. Aber es gibt einen neuen Vorschlag.

