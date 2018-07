Nicht kaputt genug

Infrastruktur Brücke in Dorlar wird in den nächsten Jahren nicht saniert

Lahnau-Dorlar Die Schäden sind so deutlich, dass sogar in der Gemeindevertretung darüber diskutiert wurde. Aber: Eine Sanierung der Brücke über die Kanonenbahn an der Tankstelle in Dorlar ist derzeit nicht geplant.

