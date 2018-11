Niederkleener mit Trike vermisst

Nach Angaben der Beamten war der Mann am Freitag etwa gegen 14 Uhr von seiner Wohnanschrift im Ortsteil Niederkleen mit einem Motorrad-Trike in unbekannte Richtung aufgebrochen. Sein Verschwinden wurde erst am Samstagnachmittag der Polizei mitgeteilt.

Der Gesuchte benötigt medizinische Hilfe. Hinweise auf einen möglichen Aufenthaltsort des Mannes und seines Motorrades liegen aktuell nicht vor.

Der 65-jährige Norbert M. ist circa 1,80 Meter groß und von leicht untersetzter Statur. Er hat kurzes, volles, silbergraues Haar. Zudem trug er bei der Abfahrt eine Brille mit dunklen Rand. Bekleidet war er mit Jeans und Anorak und hatte einen Motorradhelm dabei – mehr ist derzeit nicht bekannt.

Bei dem Motorrad handelt es sich um sogenanntes „Trike“ der Marke Piaggio vom Typ MP3 400 LT. Das Motorrad mit dem amtlichen Kennzeichen „GI–C 384“ hat vorne zwei und hinten ein Rad.

Bisherige Ermittlungen und Suchaktionen der Polizei nach dem Senior führten nicht dazu, dass er aufgefunden werden konnte. Die Beamten wenden sich nun an die Öffentlichkeit und bitten um Hinweise aus der Bevölkerung. Ein Foto des Gesuchten liegt aktuell nicht vor.

Die Kripo Gießen fragt: Wer hat den vermissten 65-Jährigen seit Freitagnachmittag gesehen? Ist das beschriebene Trike irgendwo aufgefallen? Kann jemand sonstige sachdienliche Hinweise auf den Aufenthalt des Mannes geben?

Hinweise erbittet die Kriminalpolizei in Gießen unter (0641) 7006-2555. Auch jede andere Polizeidienststelle nimmt Hinweise entgegen. (red)