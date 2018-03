Nur Trümmer bleiben übrig

In ihrem gepflegten Garten im Dorlarer Wiesenweg am Rande der Lahnaue und unmittelbar gegenüber ihres Hauses hatten die Eigentümer den Unterstand stehen, der dem dort fein säuberlich aufgeschichteten Brennholz für die kalte Jahreszeit Schutz vor der Nässe bot.

Noch am Vormittag hatte das Ehepaar in seinem Garten gearbeitet. Am Nachmittag hörten sie dann die Sirenen der Feuerwehr, die, von einem Spaziergänger alarmiert, mit mehreren Fahrzeugen an der Brandstelle vorfuhr und das lodernde Feuer schnell unter Kontrolle brachte.

Dabei waren 25 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Dorlar und Waldgirmes unter der Leitung von Gemeindebrandinspektorin Andrea Weber im Einsatz. Auch die Polizei war vor Ort, schätzte den Schaden auf 2500 Euro, konnte aber zur Brandursache keine Angaben machen. (ew)