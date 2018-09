Nur im Team geht‘s zum Erfolg

Fotostrecke

In fünf Disziplinen mussten die Mädchen und Jungen zwischen 15 und 18 Jahren theoretisches Wissen, feuerwehrtechnisches Geschick und ihre Fitness unter Beweis stellen. Beim Aufbau eines Löschangriffs simulierten sie die Wasserentnahme aus einem Gewässer mit anschließender Vornahme von drei Rohren.

Schnelligkeit und Geschick war beim Aufbau einer 120 Meter langen Schlauchleitung in weniger als 75 Sekunden gefragt. Dazu waren acht Schläuche zu kuppeln, in denen keine Windungen sein durften. Kenntnisse über Technik und Organisation der Feuerwehr sowie aus Politik und Allgemeinwissen, galt es in der Fragerunde des Theorieteils zu zeigen. Sportlich wurden die Gruppen bei einem 1500 Meter Staffellauf gefordert, der in knapp vier Minuten zu absolvieren war. Zwei der insgesamt 16 Gruppen benötigen hier einen zweiten Versuch.

Auch das Auftreten und die Disziplin der Jugendlichen wurde bei der Abnahme bewertet

Schließlich galt es beim Kugelstoßen eine Gesamtweite von 55 Metern zu erreichen. Die Wertungsrichter unter Leitung von Gerald Morneweg, Abnahmeberechtigter der Hessischen Jugendfeuerwehr, bewerteten darüber hinaus auch das Auftreten und die Disziplin der Jugendlichen. Da die Aufgaben nur gemeinsam zu meistern waren, kam es auf Teamarbeit an. Um die anspruchsvollen Anforderungen zu erfüllen, hatten viele der Gruppen schon vor den Sommerferien mit dem Training begonnen.

Die Gruppen mit jeweils neun Mitgliedern traten zum Teil als Kooperation mehrerer Feuerwehren auf. So traten beispielsweise die Nachwuchs-Brandschützer aus Ehringshausen und Sinn sowie aus Leun und Solms jeweils gemeinsam an. Alle Gruppen erreichten die geforderte Leistung; neben elf Gruppen aus dem Lahn-Dill-Kreis, auch fünf Gruppen aus dem Landkreis Limburg-Weilburg. „Für viele war das der Höhepunkt ihrer Jugendfeuerwehrausbildung. Ab 16 können sie den Grundlehrgang belegen und an die Einsatzabteilungen herangeführt werden“, erklärte Verbandsjugendfeuerwehrwart Reiner Jüngst, der zahlreiche Ehrengäste zur Veranstaltung begrüßen durfte, wobei alle nur auf einen nach Abschluss der Wettkämpfe gewartet hatten: Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD), der zur Verleihung der Leistungsspange angereist war.

„Neben den sportlichen Leistungen, die heute erbracht wurden, kommt bei der Feuerwehr etwas dazu, dass vielleicht noch wichtiger ist: Die Haltung anderen Menschen in Not zu helfen“, sagte der Minister und zitierte den verstorbenen Alt-Kanzler Helmut Schmidt, der bei der Verleihung des Deutschen Nationalpreises an die Jugendfeuerwehren im Jahr 2013 sagte: „Ich habe die Angehörigen der Feuerwehren als die zuverlässigsten und als die vertrauenswürdigsten Staatsdiener erlebt. Deshalb möchte ich wünschen und zugleich hoffen, dass viele der jungen Leute in den Jugendfeuerwehren sich später als Erwachsene den Geist der beständigen Bereitschaft und des Engagements für Leib und Leben ihrer Mitbürger bewahren und weitergeben.“

Aßlars Bürgermeister Roland Esch (FWG) und Landrat Wolfgang Schuster (SPD) hatten zuvor daran erinnert, dass die Freiwilligen Feuerwehren eine staatliche Aufgabe im Ehrenamt ausführen, ohne deren Einsatz das Rettungswesen nicht funktionieren würde. Sie dankten insbesondere den Ausbildern, die mit ihrem Engagement den Grundstein für die erfolgreiche Abnahme der Leistungsspange gelegt hatten.