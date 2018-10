Oktoberfest: Frau stürzt auf Kinderwagen mit Säugling aus Hohenahr

Ein offenbar betrunkener 36-Jähriger habe seine Begleiterin zum Spaß hochheben wollen, teilte die Münchener Polizei mit. Das sei ihm allerdings nicht gelungen, weshalb die 38-Jährige in den Kinderwagen gefallen sei.

Ins Krankenhaus mit Gehirnerschütterung

In dem Buggy befand sich der Säugling, der auf den Boden fiel. Nach einer ersten Einschätzung des Rettungsdienstes erlitt das Baby eine Gehirnerschütterung. Zur Untersuchung kam das Kind in ein Krankenhaus in München.

Nach Angaben der Polizei wird eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung geprüft. (hog)