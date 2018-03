Oliver Wild führt den Gewerbeverein

AMTSWECHSEL Rainer Lorenz ist Ehrenmitglied

Ehringshausen (dr). Oliver Wild ist neuer Vorsitzender des Gewerbe- und Verkehrsvereins Ehringshausen. Die Mitglieder wählten ihn in der Vollversammlung an die Spitze. Er tritt die Nachfolge von Rainer Jost an, der nicht mehr kandidierte.

