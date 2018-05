Optimistischer Blick nach vorn

Der Parteitag steht unter dem Motto „Innovation Nation“. Und der Parteichef macht klar, dass er Deutschland modernisieren möchte. Lindner präsentiert sich in seiner völlig frei gehaltenen Rede zuallererst als Europäer und Europa-Befürworter. „Jede Antwort beginnt mit einem Wort – und das heißt Europa“, betont Lindner in seiner gut eineinhalbstündigen Rede.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wirft der Parteivorsitzende dagegen vor, in der Europafrage unkonkret und vage zu bleiben. „Wenn Deutschland sich nicht bewegt, wird sich auch in Europa nichts bewegen“, gibt sich Lindner überzeugt. Und weiter: „Frau Merkel sagen Sie, wovon Sie in der Europafrage überzeugt sind. Wenn Helmut Kohl und Hans-Dietrich Genscher die gleiche Zögerlichkeit gehabt hätten, hätte es die deutsche Einheit nicht gegeben.“

„Unser Land ist dabei, die Grundlagen für unseren zukünftigen Wohlstand zu verspielen“

Das kommt bei den 662 Delegierten und den vielen Gästen an diesem sonnigen Tag in Berlin gut an. Immer wieder gibt es Zwischenapplaus, der rhythmische Beifall am Schluss von Lindners Rede klingt regelrecht wie in einem Fußballstadion.

„Es war eine gute, gelungene Rede“, sagt der frühere Wetzlarer Oberbürgermeister Wolfram Dette im Gespräch mit dieser Zeitung. „Es hat mich beeindruckt, dass Lindner das Thema Europa prominent an die erste Stelle gesetzt hat“, so Dette. Und der Wetzlarer weiter: „Es war keine Wahlkampfrede. Lindner ist staatsmännisch aufgetreten und hat Verantwortungsgefühl gezeigt.“ Nach Dettes Beobachtung steht die Partei voll und ganz hinter ihrem Chef. Auch nach dem Jamaika-Aus sei kein Riss durch die Partei gegangen. Das ist auch allgemein die Stimmung an diesem Samstag. Hier sind alle überzeugt, dass der Abbruch der Jamaika-Sondierungen der richtige Weg war.

Innovationen und Zukunftsthemen bestimmen dagegen Lindners Rede und auch die Gespräche am Rande. Natürlich gehören zur Zukunft auch zukünftige Regierungsmodelle. Dazu sagt Lindner: „Die Halbwertzeit von politischen Stimmungen wird kürzer. Auch Union, SPD und Grüne sprechen von Erneuerung. Deshalb macht es keinen Sinn, sich an den Köpfen von heute und den Konstellationen von gestern abzuarbeiten.“ Das soll wohl heißen, dass Jamaika bei der FDP nicht für alle Zeiten abgeschrieben ist.

Zunächst einmal hoffen die Liberalen auf eine Regierungsbeteiligung in Hessen nach den Landtagswahlen im Herbst. Auch für den hessischen FDP-Vorsitzenden Stefan Ruppert der Lindners Rede als Standortbestimmung bezeichnet, ist vor allem der optimistische Blick nach vorn wichtig. Im Gespräch mit dieser Zeitung betont Ruppert, dass man in Hessen in erster Linie auf Veränderungen im Bildungssektor setze, während die schwarz-grüne hessische Landesregierung doch eher bewahren wolle.

Bewahren ist aber so gar nicht die Sache, der neuen FDP. „In Frankreich wurde ein Digitalministerium eingerichtet – in Deutschland hat Horst Seehofer ein Heimatministerium bekommen, vielleicht weil er in Bayern keine hat“, ruft Lindner in seiner umjubelten Rede den Delegierten zu. Lindner fordert Entschlossenheit und Mut, wenn er weiter sagt: „Unser Land ist dabei, die Grundlagen für unseren zukünftigen Wohlstand zu verspielen – und merkt es nicht einmal. Das autonome Fahren wird es geben – in Seoul und Kalifornien, nicht aber in der Eifel, weil dort das Breitbandnetz, das dafür notwendig ist, fehlt.“

Lindner spricht sich im weiteren für ein komplett neues zweites Bildungssystem aus. Menschen sollten auch in der Mitte des Lebens die Chance bekommen, etwas Neues zu lernen. Hartz IV solle durch ein Bürgergeld ersetzt werden, wo sich jede Stunde Mehrarbeit lohnt.

Und schließlich sagt Lindner noch: „Unser Staat hat ein Einnahmeproblem. Die Einnahmen sind zu hoch.“ Die FDP fordert dagegen einen Spitzensteuersatz, der später anfängt und die vollständige Abschaffung des Solidaritätszuschlags für alle. Wenn der Soli auch 2020 weiter erhoben wird, wollen die Liberalen alle Rechtsmittel ausschöpfen, um das in Karlsruhe einer rechtlichen Kontrolle unterziehen zu lassen, kündigt Lindner an.

Gefallen hat Lindners Rede auch dem Wetzlarer Matthias Büger. Der Kreisvorsitzende aus dem Lahn-Dill-Kreis lobt nicht nur den „starken europapolitischen Teil“, er spricht vor allem von einer „ermutigenden Rede“. Büger hat sich im Plenum Notizen gemacht und will einiges davon für seine Arbeit vor Ort ausschlachten. „Wir müssen Ängsten in der Bevölkerung Mutmachendes entgegensetzen und dürfen nicht den Populisten die Bühne überlassen“, sagt er denn auch.

Die FDP will weiblicher werden

„Weil wir wachsen wollen, müssen wir bei Frauen stärker werden. Es wählen uns mehr Männer als Frauen“, beklagt FDP-Chef Christian Lindner beim Parteitag in Berlin. Knapp 22 Prozent der rund 63 000 FDP-Mitglieder sind Frauen – so wenige, wie seit 30 Jahren nicht mehr. Dazu soll jetzt Ursachenforschung betrieben werden. Die FDP sei schließlich eine wirkliche Alternative für Frauen, die selbstbestimmt leben wollen, spricht Lindner auf Themen an, die Frauen bewegen. In diesem Zusammenhang ruft der Parteichef die SPD auf, im Bundestag mit den Liberalen für eine Aufhebung des Abtreibungs-Werbeverbots zu stimmen.

Ausgangspunkt für die Diskussion ist der Fall der Gießener Ärztin Kristina Hänel. Die Gießener Medizinerin hatte bundesweit Schlagzeilen gemacht, weil ihr die Staatsanwaltschaft einen Verstoß gegen das in Paragraf 219a des Strafgesetzbuches fixierte Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche vorgeworfen hatte und sie zu einer Geldstrafe verurteilt wurde.