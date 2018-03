Ortmann regiert künftig in Biebertal

Als das Briefwahl-Ergebnis als vorletztes eintrudelt, da ist alles klar: 1618 Menschen sind am Sonntag gar nicht in die Wahllokale gegangen, sondern haben vorher abgestimmt. 1081 von ihnen wollten Patricia Ortmann als Bürgermeisterin. Ihr Stimmenanteil ist allein durch die Briefwähler schon so hoch, dass auch der letzte auszuzählende Bezirk ihr den Sieg nicht mehr nehmen kann. Sie lächelt, sie sagt zu ihrem Mann Thorsten Thomas: „Es fühlt sich gut an.“ Doch mit dem Jubeln wartet sie, warten die Freien Wähler, die sie von Anfang an unterstützt hatten, bis alle elf Wahlbezirke ausgezählt sind.

So fair wie der Schlussakkord war der ganze Wahlkampf, waren vor allem die letzten drei Wochen zwischen erstem und zweitem Wahlgang. Das loben am Ende, an der fast spätsommerlichen Abendluft, Sozialdemokrat Michael Borke wie Ortmann. Im ersten Wahlgang, parallel zur Bundestagswahl, hatte es die Überraschung gegeben: Der amtierende Bürgermeister Thomas Bender (parteilos) hatte 24,8 Prozent der Stimmen geholt. Knapp kam er damit auf Platz drei hinter Borke mit 25,3 Prozent. Bender war damit abgewählt – am Stichwahl-Abend war er im Rathaus nicht gesehen. Christdemokrat Thorsten Cramer erreichte in Wahlgang eins nur 8,4 Prozent der Stimmen – chancenlos.

Trotz viel beruflicher Expertise in der kommunalen Beratung will sie den Bibertalern stets das Wort lassen

Als klare Favoritin in die Stichwahl war somit Patricia Ortmann gegangen: 41,7 Prozent der Biebertaler wollten die Geschäftsführerin des Gießener Freiwilligenzentrums bereits am 24. September im Rathaus sehen. Und sie schaffte es in den drei Wochen danach, die Wähler von Bender wie Cramer zu überzeugen: „Wir haben es nicht geschafft, über unser Wählerpotenzial hinauszukommen“, kommentierte im Nachgang folgerichtig Sozialdemokrat Borke. Tatsächlich hat er exakt 25 Stimmen mehr bekommen, als vor drei Wochen. Bei Ortmann sind es 203 Stimmen. Im Endergebnis heißt das: 63,6 Prozent der Biebertaler sind für Ortmann.

Bei einer für eine Stichwahl starken Wahlbeteiligung von 55,4 Prozent sagt ihr Mitbewerber anerkennend: „Die neue Bürgermeisterin hat ein starkes Mandat – und das ist auch wichtig.“ Ortmann bringt zudem viel fachliche Expertise mit ins Rathaus, nicht nur durch ihre Arbeit bei der Freiwilligenagentur. Bundesweit begleitet sie Dorfentwicklungsprozesse, berät Kommunen zum Auf- und Ausbau von Infrastruktur und ist Trainerin im Bereich der Engagementförderung. Außerdem ist die als Moderatorin in ganz Deutschland unterwegs.

„Kommunikation ist meins“, hatte sie vor der Wahl zu dieser Zeitung gesagt. Kontakte knüpfen und organisieren – das sind zwei Eckpfeiler ihrer derzeitigen Arbeit im Freiwilligenzentrum. Und es werden ebenso wichtige Eckpfeiler für ihre Arbeit im Rathaus Biebertals sein. Sie selbst sagt nach der Wahl: „Ich möchte nicht für die Biebertaler entscheiden, ich möchte mit den Biebertalern entscheiden.“ Ihre Funktion als Moderatorin sehe sie zwischen Parlament, Bürgern und Verwaltung. „Ich kann Vorschläge machen“, sagt sie, nennt sogleich einige für die Krumbacher Mehrzweckhalle und sagt dann: „Entscheiden müssen immer die Biebertaler.“ Denen dankt sie nach dem Auszählen der elf Bezirke als Erstes, gemeinsam mit ihrem Mann und den Kindern.

Einen ganz unmittelbaren, wenn auch winzig kleinen Vorteil hat Biebertal durch Ortmanns Wahlsieg schon jetzt: Vor der Wahl hatte sie gesagt, dass sie im Falle eines Sieges aus der Kreisstadt Gießen in die Gemeinde ziehen wolle. Gerade kleine Gemeinden ziehen einen großen Teil ihrer Finanzen aus Umlagen und Zuweisungen – und die berechnen sich eben nach der Zahl ihrer Einwohner. Zu ihrem Versprechen stehen möchte die Gießenerin: „Familie sucht Haus“, sagte Patricia Ortmann nach ihrem Wahlsieg strahlend.