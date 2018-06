Von Steffen Gross

Parkhaus bleibt Unding für die Gegner

Domhöfe BI Marienheim diskutiert bei Infoabend über K.o.-Kriterien und falsche Informationspolitik

Wetzlar Die Bürgerinitiative (BI) Marienheim gegen das geplante Parkhaus in der Goethestraße hat am Mittwochabend zum Infoabend in der Kulturstation eingeladen. Über 100 Wetzlarer Bürger, davon gut die Hälfte Altstadtbewohner, nahmen teil.

