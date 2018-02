Parlament will die Domhöfe

Die Stadtverordneten stellten sich damit hinter die Pläne für einen Neubau an der Stelle des heutigen Stadthauses, den Umzug der Kita Marienheim in die Turmstraße und den Bau des Parkhauses in der Goethestraße.

Der Magistrat hatte die Beschlussvorlage vorgelegt, um das weitere Vorgehen in der Sache abzusichern. Die Zustimmung im Stadtparlament war erwartet worden, nachdem sich gleich drei Fachausschüsse einstimmig für das Projekt ausgesprochen hatten. Im Parlament war, wie zuvor in den Ausschüssen, viel Lob für die Planungen zu hören.(pre)