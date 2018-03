Von Christian Lademann

Partysause wie am Ballermann

BALLERMANN 4500 Mallorca-Fans feiern mit Mickie Krause, Lorenz Büffel & Co.

Wetzlar „Reiß die Hütte ab“ – acht Stunden lang hieß es am Samstag in der Rittal-Arena pausenlos „Hände in die Höhe!“, „Olé, ole´!“ und „Däpp, däpp, däpp“. Dermaßen angefeuert haben 4500 Feierfreudige bei der ersten „Wetzlarer Hallengaudi“ die kalte Jahreszeit ausgetrieben.

