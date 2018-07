Pferdekopf kommt auf die Saalburg

Der Kopf soll Teil einer neuen Dauerausstellung auf der Saalburg werden, teilte Rhein am Dienstagmorgen in Wiesbaden mit. Dem Vorhaben den Kopf in Waldgirmes auszustellen erteilte der Minister eine Absage: Mangels entsprechender Räumlichkeiten, könne der Kopf dort nicht gezeigt werden. Gegebenenfalls kommt eine Replik dorthin, wo der Kopf vor 2009 gefunden wurde.

Für die Vorstellung des Pferdekopfes am 19. August ist laut Rhein auch ein Bürgerfest geplant. Um den Fund, der erst am vergangenen Freitag wieder Thema vor dem Limburger Landgericht war, zu präsentieren, sind auf der Saalburg zwei eigene Räume geplant.

