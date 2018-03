Phantasie und Tradition verbinden

PROGRAMM Brauchtumsabend, Märchenmarkt und Krämerstände in Wißmar

Wettenberg-Wißmar (go). Wißmar steht jetzt ganz im Zeichen von Partnerschafts- und Traditionspflege sowie von Unterhaltung: Der Heimat- und Brauchtumsabend am Mittwoch leitet über zum Krämermarkt sowie zum Hessischen Märchenmarkt am Donnerstag.

