Phantastik-Preis geht an Thomas von Steinaecker

Literatur Auszeichnung für das Buch „Die Verteidigung des Paradieses“ und Geburtstag der Phantastischen Bibliothek

Wetzlar Der Autor Dr. Thomas von Steinaecker ist in diesem Jahr Träger des Phantastik-Preises der Stadt Wetzlar. Kulturdezernent Jörg Kratkey (SPD) verlieh die Auszeichnung am Freitagabend in der Phantastischen Bibliothek.

