Von Jenny Berns

Planung für Neubau steht

Infrastruktur Neuer Sanitär- und Umkleidebereich soll in 2020 fertig sein

Solms Der Um- beziehungsweise Neubau des Umkleide- und Sanitärbereichs des Schwimmbads „Solmser Land“ ist, neben dem Kita-Bau in Mittelbiel, der Punkt im Investitionsplan gewesen, den die Solmser Stadtverordneten in ihrer Debatte am Dienstag besonders gelobt haben.

