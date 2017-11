Von Jörgen Linker

Politik ist für Kauf des Sparkassen-Rundbaus

BAUEN Kreisverwaltung will für über 11 Millionen Euro ein Parkhaus und einen Büroneubau für Mitarbeiter erricht

WETZLAR Der Lahn-Dill-Kreis will den Sparkassen-Rundbau in Wetzlar für 536 000 Euro kaufen, abreißen und dort für über 11 Millionen Euro einen Komplex aus Parkhaus und Büroneubau hinstellen. In der Kreispolitik zeichnet sich eine deutliche Mehrheit für dieses Vorhaben ab.

