Polizei findet 3,5 Kilo Drogen in Wißmar

In der Wohnung des 52-Jährigen fanden die Beamten 3,5 Kilogramm Drogen – 46 Gramm Kokain, etwa 100 Gramm Heroin, 1,7 Kilogramm Marihuana und etwa 1,8 Kilogramm Haschisch sowie mehrere Tausend Euro in bar, eine Schreckschusspistole, ein Bajonett und ein Samurai-Schwert.

Auslöser der Ermittlungen und des Polizeieinsatzes am Freitag waren Anrufe von Zeugen, die den Beamten schilderten, dass in der Sonnenstraße in Wißmar ein Mann um Hilfe schreien würde. Mehrere Streifenwagen fuhren dorthin.

Vor Ort ergab sich der Verdacht, dass in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses eine Frau von einem Mann mit einer Schusswaffe bedroht wird. Zum Sturm auf die Wohnung kam es aber nicht, da die Beamten den gesuchten Mann vor dessen Wohnung antrafen. Bei der anschließenden Durchsuchung der Räume fanden die Beamten zwar keine Frau, dafür nahmen sie aber deutlich den Geruch von Marihuana wahr, wie es im Polizeibericht heißt.

Mit Unterstützung eines Drogenspürhundes fanden die Ermittler in der Wohnung dann das Rauschgift, Geld und Waffen.

Der Verdächtige wurde festgenommen. Die Polizei geht davon aus, dass er in großem Umfang mit den Drogen gehandelt hat. Er wurde am Samstag einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ. (red)