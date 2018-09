Polizei kontrolliert Handy-Nutzung im Verkehr

Bei Kontrollen in Dillenburg-Frohnhausen an der Bundesstraße 253 und Wetzlar am Leitzplatz (Foto) kontrollierten die Ordnungshüter bis zum frühen Nachmittag 43 Autofahrer, drei Lkw-Fahrer und 9 sonstige Fahrzeuge. Acht Fahrzeugführer benutzten ihr Handy während der Fahrt, einige waren ohne Sicherheitsgurt unterwegs. Drei Rollerfahrer wurden kontrolliert, die keinen Führerschein besitzen. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Am Nachmittag wollte die Polizei verstärkt Fußgänger und Radler ins Blickfeld nehmen. Denn auch diese Verkehrsteilnehmer können, wenn sie durch den Blick aufs Handy abgelenkt oder durch die Kopfhörer auf den Ohren abgeschirmt werden, zum Unfallrisiko werden. (red/pre/Foto: Reeber)