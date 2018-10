Polizei muss Absperrung sichern

Auf Baustellen und Straßensperrungen sind Autofahrer in Wetzlar derzeit nicht gut zu sprechen. Am Mittwoch ist eine weitere – wenn auch überschaubare – Baustelle hinzugekommen. An der Verkehrsinsel an der Gabelung Frankfurter Straße/Berstraße werden die letzten Pflasterarbeiten gemacht.

Dafür musste am Mittwochmorgen die rechte Fahrpur der Frankfurter Straße aus Richtung Philosophenweg/Lotteschule ab der Ecke Frankfurter Straße/Philosophenweg komplett gesperrt werden. Der Weg hinauf Richtung Spilburg oder rechts wieder Richtung Innenstadt gesperrt. Wer trotzdem in diese Richtung wollte, musste über die Verlängerung der Frankfurter Straße und die Friedensstraße vorbei an der derzeitigen Goetheschule und Michel Hotel umgeleitet werden. Gerade im morgendlichen Berufsverkehr führte das zu langen Staus und erheblichen Verzögerungen.

Weil einige Autofahrer die Absperrung ignorierten, musste die Ordnungspolizei anrücken und die Absperrung sichern. Die Arbeiten sollen laut Stadt bereits am Donnerstag fertig sein. (kel)