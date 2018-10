Polizei nimmt Diebesbande fest

Umfangreiche Ermittlungen der Kriminalpolizei führten auf die Spur der Bande. Am vergangenen Mittwoch (17.10.2018) und am darauffolgenden Donnerstag schlugen die Ermittler zu und nahmen die zwischen 19 und 27 Jahre alten Männer in Aßlar fest, durchsuchten ihre Wohnungen sowie zwei Lagerhallen.

Sie stellten umfangreiches Beweismaterial sicher. Unter anderem Beute aus Einbrüchen in Aßlar und Wetzlar. Darunter auch einen 120 Kilogramm schweren Tresor, den die Täter aus einer Wetzlarer Werkstatt gestohlen haben sollen. Außerdem entdeckten die Polizisten eine Anhaltekelle, ein Blaulicht sowie Funkgeräte, die die mutmaßlichen Täter unter anderem bei einem Aufbruch eines zivilen Polizeiwagens erbeutet hatten. Die Ermittler fanden mehrere gefälschte Polizeidienstausweise. Sie gehen derzeit davon aus, dass sich einzelne Mitglieder bereits in der Vergangenheit als Polizeibeamte ausgegeben hatten beziehungsweise dies in Zukunft tun wollten.

Die Männer sind der Polizei keine Unbekannten. Sie sind wegen verschiedener Delikte zum Teil bereits mehrfach in Erscheinung getreten. Fünf Tatverdächtige konnten das Polizeigewahrsam nach ihren Vernehmungen und erkennungsdienstlichen Behandlungen wieder verlassen. Der 19-jährige mutmaßliche Haupttäter aus Wetzlar ist bei der Polizei als sogenannter "besonders auffälliger Straftäter" eingestuft. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde er einem Haftrichter am Amtsgericht Wetzlar vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl.

Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei werfen den sechs Männern neben den Einbrüchen auch Amtsanmaßung, Urkundenfälschung, Freiheitsberaubung, Nötigung, Zulassen beziehungsweise Fahren ohne die erforderliche Fahrerlaubnis sowie Verstöße gegen das Waffengesetz vor. (red)