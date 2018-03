Polizei sperrt viele Straßen ab

Angaben zu Zahlen und der Stärke von Einsatzkräften macht die Polizei nicht. Es gebe enge Abstimmungen mit dem städtischen Ordnungsamt, man sei gut vorbereitet, sagt Polizeisprecher Guido Rehr. Auch die Bundespolizei wird unterstützend im Einsatz sein. „Wir wissen, welche Bands und Redner kommen und welches Klientel sie mit sich bringen“, sagt Rehr zur NPD-Veranstaltung, „daran richtet sich unsere Einsatzorganisation aus“. Gesetzliche Aufgabe der Polizei sei es, für einen störungsfreien und friedlichen Verlauf der genehmigten Veranstaltungen am Samstag zu sorgen. Sämtliche Straftaten würden dabei verfolgt.

Halteverbote gelten ab Freitagnacht

Polizei und Ordnungsamt haben Infoblätter für alle Nachbarn der Stadthalle vorbereitet, die über Beeinträchtigungen aufklären sollen. Der Bereich rund um die Stadthalle werde großräumig gesperrt, sagt Rehr. Die Belastung für Anwohner solle so gering wie möglich gehalten werden. Polizei und Stadt verweisen unter anderem auf diese Punkte:

Bereits ab Mitternacht in der Nacht von Freitag auf Samstag wird ein beidseitiges Halteverbot eingerichtet. Es gilt für die Brühlsbachstraße, die Turmstraße zwischen Geiersberg und Jäcksburg, den Geiersberg zwischen Brühlsbachstraße und Geiersberg 6, die Obertorstraße und die Konrad-Adenauer-Promenade. An der Straße geparkte Autos sollten rechtzeitig entfernt werden, weil sie sonst abgeschleppt würden.

Am Samstag wird ein großer Bereich rund um die Stadthalle für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Anwohner, Passanten und Lieferanten können zu Fuß die Absperrungen passieren, sollten aber auf jeden Fall einen gültigen Ausweis dabei haben.

Wer im betroffenen Bereich wohnt und am Samstag Besucher oder Kunden erwartet, wird gebeten, auch diese auf die Beeinträchtigung hinzuweisen und daran zu erinnern, einen Ausweis mitzuführen.

Gewerbetreibende, die in dem Gebiet ansässig sind oder arbeiten, sollten telefonisch für Nachfragen der Polizei erreichbar sein.

Erwachsene sollten kleinere Kinder begleiten, wenn diese zu Fuß in dem Bereich rund um die Stadthalle unterwegs sind.

Die Tiefgarage der Stadthalle wird am Samstag aus Sicherheitsgründen gesperrt.

Das Neue Kellertheater, das im Stadthallengebäude seine Bühne hat, sagt wegen der Einschränkungen seine für Samstagabend geplante Vorstellung „Bunbury – The Importance of Being Earnest“ ab. Wer bei der Buchung einer Karte seine Kontaktdaten hinterlassen hat, wird benachrichtigt. Alle anderen Gäste sind gebeten, das Theaterteam per Mail unter info(at)kellertheater-wetzlar.de oder unter der Nummer (0 64 41) 4 84 81 zu kontaktieren.

- Eine Skizze der Polizei mit den geplanten Durchfahrts- und Halteverboten in Wetzlar finden Sie hier.

- Weitere Informationen zu den Einschränkungen finden Sie auf der Seite der Polizei sowie auf der Homepage der Stadt Wetzlar. (diw)