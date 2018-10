Polizei sucht  15-Jährige

Elisa Sophie E. war in Wetzlar auf dem Gallusmarkt zu Gast. Sie wurde zuletzt am Sonntagmorgen gegen 1.30 Uhr an der Aral-Tankstelle in der Bergstraße in Begleitung von vier männlichen Jugendlichen gesehen. Die 15-Jährige ist 1,70 Meter groß und schlank. Sie trägt einen schwarzen Pullover mit der Aufschrift „CK“, hellblaue Jeans und braune Boots.

Wer Elisa Sophie E. gesehen hat oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Wetzlar zu melden, (0 64 41) 91 80. (red)