AUTOBAHN

Polizei sucht Falschfahrer

Wetzlar Auf der A 45 im Bereich Wetzlar-Süd ist am Sonntagnachmittag offenbar ein Falschfahrer unterwegs gewesen. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 15.35 Uhr war ein Opelfahrer von Dortmund kommend in Richtung Wetzlar-Süd unterwegs. Dort wird im Baustellenbereich der Verkehr über zwei Fahrstreifen an der Anschlussstelle vorbeigeführt. Zum Abfahren gibt es einen separaten Abbiegestreifen. Dort kam dem Opelfahrer ein Auto entgegen. Er musste diesem ausweichen und überfuhr eine Warnbake. Der Wagen, der entgegen der Fahrtrichtung unterwegs war, war nach Angaben des Opelfahrers ein älteres, dunkelgrünes SUV; möglicherweise ein Land Rover oder ein japanisches Fahrzeug.

