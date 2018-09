Polizei warnt vor WhatsApp-Kettenbrief

WETZLAR/DILLENBURG Ein Audio-Kettenbrief verbreitet sich rasend schnell per WhatsApp und sorgt unter Kindern für Angst und Schrecken. In einer knapp dreiminütigen Sprachnachricht wird der Empfänger von einer Computerstimme aufgefordert, die Nachricht an Freunde weiterzuleiten. Andernfalls wird mit der Tötung der Empfänger, deren Eltern und Freunden gedroht. Von grausamen und blutigen Methoden ist die Rede in der angeblichen Nachricht des Monstermädchens "Momo".