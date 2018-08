Polizeihelfer auch für Wetzlar?

Sicherheit Stadtverwaltung soll die Einführung des Freiwilligen Dienstes prüfen

Wetzlar „Freiwilliger Polizeidienst“ steht auf blauen Jacken und weißen Hemden, an denen ehrenamtliche Helfer der Polizei zu erkennen sind. In vielen hessischen Städten sind sie unterwegs. Bald auch in Wetzlar?

Copyright © mittelhessen.de 2018