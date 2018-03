Polo kracht in Notarztwagen

Gegen 14.25 Uhr war ein Notarztwagen mit Blaulicht und Martinshorn auf dem Karl-Kellner-Ring unterwegs und wollte nach links in die Straße „Neustadt“ abbiegen. Laut Polizei schätzte eine entgegenkommende Rentnerin in einem VW Polo die Situation falsch ein und prallte in das Einsatzfahrzeug.

Der 47-jährige Notarzt und die in Wetzlar lebende Unfallfahrerin klagten an der Unfallstelle über Nackenschmerzen. Der 25-jährige Fahrer im Notarztfahrzeug blieb unverletzt. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. (red)