Pony die Mähne abrasiert

Am Mittwoch gegen 16 Uhr stellte die Tierhalterin auf einer Koppel in der Verlängerung der Luisenstraße zunächst fest, dass Unbekannte aus einem Schuppen mehrere Flaschen Bier sowie ein Kofferradio geklaut hatten. Später stockte ihr der Atem, als sie nach ihrem Shetlandpony schaute: Mit einer Schere hatten die Täter die Mähne des Ponys abgeschnitten. Zwei weitere Pferde, die auf der Koppel standen, blieben unversehrt.

Wann genau die Unbekannten die Koppel und den Schuppen aufsuchten, kann derzeit nicht gesagt werden. Zuletzt war die Pony-Besitzerin am Dienstag gegen 17 Uhr auf dem Gelände.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Täter auf der Koppel beobachtet? Wem sind in der besagten Zeit Personen an der Koppel aufgefallen? Haben sich die Täter in den sozialen Medien, in Online-Chats oder persönlich mit der Tat gebrüstet? Hinweise nimmt die Wetzlarer Polizei unter (0 64 41) 91 80 entgegen. (red)