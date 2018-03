Von Malte Glotz

Privatkundengeschäft als Treiber

BILANZ Wetzlarer Commerzbank-Filiale wächst mit dem Gesamtkonzern trotz Niedrigzins

WETZLAR Wie bestehen in einem Marktumfeld, das von niedrigen Zinsen geprägt ist? Die Commerzbank setzt mit Erfolg weiter auf ein kostenloses Girokonto als Anker, um den sich weitere Angebote gruppieren. So wachsen Kundenzahl und Kreditvolumen in Wetzlar spürbar.

