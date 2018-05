STRASSENBEITRÄGE

Protest per Brief nach Wiesbaden

Wetzlar-Dutenhofen/Wiesbaden Eine Gemeinschaft von Grundstückseigentümern aus Dutenhofen fordert in einem offenen Brief an die Landtagsabgeordneten von CDU, Grünen und FDP die vollständige Abschaffung der Straßenbeiträge.

Copyright © mittelhessen.de 2018