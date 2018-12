Protest wirkt: Rechtsrockkonzert findet nicht statt

Dort lief die Zusammenkunft nach Angaben der Polizei in Koblenz unauffällig ab. Etwa 60 Personen seien zusammengekommen. Kräfte der Polizei beobachteten das Treffen. "Es gab keinerlei Auffälligkeiten, weder positiv, noch negativ", sagte ein Sprecher der Polizei.

In Stockhausen hatten am Freitagbend, wenige Stunden vor dem angekündigten Konzert, rund 60 Menschen an einer Kundgebung gegen Rechts teilgenommen. Dazu aufgerufen hatte die Antifaschistische Bildungsinitiative.

Das Rechtsrockkonzert sollte in einem Haus in der Hauptstraße stattfinden, in dem bei einer Razzia am Mittwoch Waffen sichergestellt worden waren. Die Polizei war am Freitagabend auch in Leun und in Stockhausen präsent.

Am Weihnachtsbaum in der Ortsmitte des Leuner Stadtteils rief Andreas Balser – er hatte die Kundgebung beim Lahn-Dill-Kreis angemeldet – dazu auf, aus „der „Nazi-Hütte“ wieder ein Bistro oder Café“ zu machen. Die für das Konzert angekündigten Bands seien in die Neonazi-Szene verstrickt, sagte Balser. Durch die Musik werde das Gedankengut verbreitet.

Einschüchterung werde man in Stockhausen, wie andernorts geschehen, aber nicht zulassen: „Wir lassen die Leuner nicht alleine.“ Die Kräfte, die demokratisch ausgerichtet seien, seien mehr.

Leuns Bürgermeister Björn Hartmann (CDU), ebenso vor Ort wie Vertreter aller Fraktionen außer der NPD, hätte sich noch mehr Teilnehmer an der Kundgebung gewünscht, wandte aber im Gespräch ein: „Die Leute sind genervt von der NPD, aber auch von den Einschränkungen durch die Polizeieinsätze.“

Stockhausen wird selbst von Ortsfremden mit der NPD in Verbindung gebracht

„Unser Ort wird immer mit der NPD in Verbindung gebracht“, ärgerte sich Hartmann. Selbst Ortsfremde würden Leun ausschließlich mit der rechten Szene assoziieren.

Von dem Haus in der Hauptstraße gehe Rassismus und Kriminalität aus, so Joachim Schaefer aus Wetzlar. Doch: „Stockhausen hat mehr zu bieten als dieses braune Loch.“

Ans Mikrofon traten noch einige Stockhausener. Ein junger Mann forderte dazu auf, im Alltag aufzupassen und darauf hinzuweisen, wenn sich jemand rassistisch äußere: „Wir dürfen nicht mehr weghören!“ Man wolle rechte Demagogen nicht in Leun haben, hieß es von jemandem anderen.

Ein Teilnehmer berichtete, die meisten Stockhausener würden nicht an der Kundgebung gegen Rechts teilnehmen, weil sie Angst davor hätten, „gesehen zu werden“, und davor, am nächsten Tag die Fensterscheiben eingeworfen zu bekommen.

Die Kundgebung an der Ortsmitte löste sich nach etwa einer Stunde wieder auf. (kaw/pre)