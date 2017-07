Prozess um verschwundenes Baby: Neun Jahre Haft wegen Totschlags

SCHÖFFENGRUND/LIMBURG Neun Jahre Haft für eine 23-jährige aus Schöffengrund: Das Landgericht Limburg sieht es als erwiesen an, dass die junge Mutter ihre neugeborene Tochter am 1. Dezember 2015 getötet und die Leiche hat verschwinden lassen.

Die junge Frau, soviel war im gesamten Prozess unstrittig, hatte am 1. Dezember 2015 in einer Gießener Klinik ein Mädchen zur Welt gebracht. Die Schwangerschaft hatte sie verheimlicht. Im Frühjahr 2016 waren die Ermittlungen in Gang gekommen, nachdem die Mutter auch nach mehrmaliger Aufforderung keinen Mutterpaß vorgelegt hatte.

Die Limburger Staatsanwaltschaft hatte die Frau im März des vergangenen Jahres festgenommen und sie wegen Mordes angeklagt. In den Plädoyers am Dienstag dieser Woche hatte Staatsanwalt Daniel Faß dann allerdings auf Totschlag plädiert und elf Jahre Haft gefordert.

Die Verteidiger Julia Nedoma und Klaus Dieter Henze hatten im Gegensatz dazu die Argumentation der Staatsanwaltschaft als vollkommen spekulativ dargestellt und folglich Freispruch für ihre Mandantin gefordert. Die Angeklagte hatte zu den Vorwürfen durchgehend geschwiegen.

Von dem Kind oder seiner Leiche fehlt bis heute jede Spur, trotz mehrerer großangelegter Suchaktionen und eines Ortstermins der Kammer. Mehrere Hinweise, die im Laufe des Verfahrens aufkamen, verliefen im Sand. Für die Version der Angeklagten, sie habe das Kind dem Vater, einer Disko-Bekanntschaft namens "JayJay" nach der Geburt gegeben, wurden im Prozessverlauf ebenso wenig stichfeste Beweise vorgelegt, wie für die Tötung des Neugeborenen. (mgl)

Ausführlicher Bericht folgt.