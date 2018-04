RP prüft den „Fall Wetzlar“ derzeit noch

Die Stadt Wetzlar hatte am letzten März-Wochenende mit Verweis auf nicht erfüllte Mietbedingungen der NPD selbst dann noch den Zugang zur Stadthalle verweigert, als das Bundesverfassungsgericht in einer Eil- sache angeordnet hatte, der verfassungsfeindlichen Partei die Halle dessen ungeachtet zu überlassen. Im Nachgang des Protest-Tages, der rund 2000 friedliche Demonstranten auf die Straße zog, wurde das Gießener Regierungspräsidium aus Karlsruhe aufgefordert, den Vorfall aufzuklären, notwendige aufsichtsrechtliche Maßnahmen zu ergreifen und das Gericht unverzüglich davon zu unterrichten.

Auf Anfrage teilte die Behörde am Dienstag mit, dass frühestens gegen Ende dieser Woche mit einem Ergebnis zu rechnen sei. Dass der Oberbürgermeister Manfred Wagner (SPD) durch sein Handeln amtsbrüchig gewesen wurde, weiß hingegen schon der christdemokratische Bundestagsabgeordnete Hans-Jürgen Irmer: „Jeder Bürgermeister, Oberbürgermeister, Landrat schwört einen Eid auf die Verfassung, diese zu beachten und zu schützen. Diesen Amtseid hat Wagner gebrochen“, so Irmer in einer Mitteilung.

Irmer vergleicht Wagner mit Neonazis

Fraglos müsse die NPD konsequent politisch bekämpft werden. Solange die Partei jedoch nicht verboten ist, gelte aber auch für sie der Grundsatz der Betätigungs-, Meinungs- und Versammlungsfreiheit. „Dies zeichnet unsere großartige Verfassung ja auch nachdrücklich aus“, schreibt Irmer. Die „Hausjuristen“ Wagners hätten wissen können, dass es bislang nirgends juristisch gelungen sei, den Auftritt einer nicht verbotenen Partei zu verbieten. Entsprechend lautete dann am Tag der Demonstration auch das Karlsruher Urteil. Als „inakzeptablen Tabubruch“ bezeichnet es Irmer, dass die Stadtführung sich darüber hinweggesetzt habe: „Es ist geradezu anarchistisch und völlig inakzeptabel, wenn der Oberbürgermeister einer Stadt mit gut 50 000 Einwohnern für sich zum Ergebnis kommt, dass diese Entscheidung des Gerichtes zu ignorieren ist, und dass man sich einfach über das Gesetz und die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichtes hinwegsetzen darf.“

Irmer nennt das Handeln Wagners einen „Bruch der Verfassung, des Rechts und im Übrigen eben auch des politischen Anstandes gegenüber einem Verfassungsorgan“. Das Handeln des Oberbürgermeisters sei genauso schlimm wie die politischen Handlungen der Neonazis. „Es ist ein Anschlag auf den Rechtsstaat“, so Irmer.

Hans-Jürgen Irmer mahnt, dass es keinen allgemeingültigen Rechtsrahmen mehr geben kann, wenn jeder für sich Moral und Recht definiert, „wie es gerade passt“. Das sei in der Zeit von 1933 bis 1945 geschehen. Irmers Fazit: „Der Wetzlarer Oberbürgermeister stellt sich so auf eine Stufe mit denen, die er bekämpfen will. Das ist vollkommen inakzeptabel.“

Nicht besser kommt Landrat Wolfgang Schuster weg, der bei Facebook öffentlich das Verfassungsgericht kritisiert hatte: „Schuster pfeift auf Rechtsstaat, wenn es eigenen politischen Interessen dient“, so Irmer. (red/mgl)