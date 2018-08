Randale gegen das Jugendamt

Nach Angaben der Polizei waren Mitarbeiter des Jugendamtes in einer Familienangelegenheit in der Wetzlarer Straße in Hermannstein tätig, als sie massiv bedrängt und behindert wurden. Die Mitarbeiter alarmierten die Polizei.

Beamte aus Wetzlar, Herborn und Gießen kamen zur Unterstützung. Letztlich waren fünf Funkwagenbesatzungen sowie ein Diensthundeführer im Einsatz, um etwa 20 bis 25 aufgebrachte Menschen in Zaum zu halten. Eine 20-jährige Frau leistete gegenüber der Polizei Widerstand. Sie verletzte eine Polizistin durch einen Schlag ins Gesicht leicht.

Die 20-Jährige musste mit auf die Wetzlarer Wache und sich einer erkennungsdienstlichen Behandlung unterziehen. Am Nachmittag durfte sie die Polizeistation wieder verlassen. (red)