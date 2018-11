Von Christian Keller

Raus aus der Mitte

Geld Volksbank in Rechtenbach zieht um ins Dollenstück

Hüttenberg-Rechtenbach Am Rewe-Markt in Rechtenbach rollen die Bagger. Eine neue Einfahrt ist schon asphaltiert. Und im nächsten Jahr soll das Team der Volksbank in der Frankfurter Straße hier seine neue Filiale beziehen.

