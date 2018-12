Rechte entschwinden in den Westerwald

Nach Angaben der Polizei wurde die Veranstaltung – als private Geburtstagsfeier deklariert – in den Raum Hachenburg in Rheinland-Pfalz verlegt.

Dort lief die Zusammenkunft nach Angaben der Polizei in Koblenz unauffällig ab. Etwa 60 Personen seien zusammengekommen. Polizeikräfte beobachteten das Treffen. „Es gab keinerlei Auffälligkeiten, weder positiv, noch negativ“, sagte ein Sprecher der Polizei.

In Stockhausen hatten am Freitagabend, wenige Stunden vor dem angekündigten Konzert, rund 60 Menschen an einer Kundgebung gegen Rechts teilgenommen. Dazu aufgerufen hatte die Antifaschistische Bildungsinitiative. (pre)