Reifen an sieben Autos zerstochen

Wetzlar Im Forum-Parkhaus hat ein Unbekannter Reifen an mehreren Autos zerstochen. Wie die Polizei berichtet, hatte der Täter es auf auf Autos in der Parkebene „0“ abgesehen. Das Ganze ereignete sich am Montag zwischen 16.30 Uhr und 18.45 Uhr. In dieser Zeit wurden Reifen an einem schwarzen Seat Ibiza, einem VW Touran, einem roten Renault Twingo, einem schwarzen 1er BMW, einem roten Fiat Punto, einem blauen Ford Fusion sowie einen roten Mazda 2 kaputtgestochen. Für einen neuen Reifen werden die Besitzer jeweils rund 100 Euro zahlen müssen. Wer den Täter beobachtet oder am Montag auf der Parkebene „0“ Verdächtiges bemerkt hat, wird gebeten, sich unter (0 64 41) 91 80 bei der Wetzlarer Polizei zu melden. (red)