Reusch feiert historischen Wahlsieg

Marius Reusch sprach von einem historischen Moment und er hatte recht. Die SPD-Herrschaft in Langgöns ist auch im Rathaus gebrochen, schon länger regieren CDU, FDP und Grüne im Parlament. Der 35-jährige Christdemokrat setzte sich am Sonntagabend mit 60,9 Prozent der Stimmen gegen seine Mitbewerberin Sabrina Zeaiter (SPD) durch.

Noch bevor das Endergebnis feststand, nahm Noch-Bürgermeister Horst Röhrig das Heft in die Hand, weil es immer später wurde, aber nur noch der Briefwahlbezirk Lang-Göns von den 13 Wahlbezirken der Gemeinde fehlte. Röhrig gratulierte kurz vor 22 Uhr seinem Nachfolger Marius Reusch und attestierte Zeaiter einen guten Wahlkampf. „Der Briefwahlbezirk Lang-Göns ändert jetzt auch nichts mehr am Wahlergebnis“, stellte der Mann fest, der als Rathauschef die Verwaltung vier Amtsperioden als Sozialdemokrat führte und hatte damit letztlich recht.

Zu diesem Zeitpunkt stand es noch 61 Prozent für Reusch, zum Schluss waren es dann „nur“ noch 60,9 Prozent. Reusch wird von Röhrig das Amt zum 1. Juni 2019 übernehmen.

Der Oberkleener Sieger wurde mit stehendem Applaus im Rathaus von Langgöns gefeiert. Er zeigte sich überwältigt und dankte allen, ganz besonders seiner Frau Jenny, für die Unterstützung. Reusch ist seit Bestehen der Großgemeinde der erste CDU-Bürgermeister in Langgöns, und historisch gesehen seit 61 Jahren das erste christdemokratische Gemeindeoberhaupt des Kernortes Lang-Göns.

Der 35-jährige Oberkleener will ab Amtsantritt zunächst ein Leitbild für Langgöns angehen. Für sich selbst möchte er zuvor noch das Studienreferendariat abschließen, wenn es möglich ist. Sollte das nicht klappen, will er eventuell schon zum Ende des Schulhalbjahres sein Referendariat beenden und denkt an ein Praktikum in einer Verwaltung.

Falls es mit dem Abschluss nicht klappen sollte, könnte ein Praktikum in der Verwaltung folgen

„Ich gebe offen zu, ich habe zunächst nur bis heute geplant.“ Eines stehe jedoch fest, dass er am 1. Juni die Mitarbeiter des Rathauses zusammenrufen werde, um sich und seine Ideen vorzustellen.

Sabrina Zeaiter (SPD) gratulierte Reusch herzlich. Sie hätte sich eine Vier vor dem Ergebnis erhofft, doch letztlich waren es dann nur 39,1 Prozent der Stimmen. Sie wird sich jetzt einem neuen großen Projekt an der Universität Marburg widmen und im nächsten Sommer ihren Lebensgefährten heiraten. „Ich bin für die Erfahrung sehr dankbar. Mein Dank gilt ebenso allen meinen Helfern aus den Reihen der SPD und natürlich den Wählern. Marius Reusch wünsche ich alles Gute. Ich komme wieder – zu Besuch, denn Langgöns mit seinen Ortsteilen ist mir ans Herz gewachsen und ich habe hier viele nette Menschen kennen gelernt!“, betonte die 37-Jährige. (ww)