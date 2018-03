Rewe-Center wird abgerissen und neu gebaut

2013 hatte die Rewe Markt GmbH den bis dahin unter dem Namen Toom geführten Markt mit 5356 Quadratmeter Verkaufsfläche in ihren Geschäftsbetrieb übernommen. Toom war bis dahin die Vertriebseinheit von Rewe für Großflächen-Konzepte. Seitdem werden Dutzende ehemalige Toom-Märkte von Rewe sukzessive revitalisiert und einem geänderten Kundenverhalten angepasst. Vom Angebot an weißer Ware – also Kühlschränke, Waschmaschinen und anderem mehr – hat man sich schon vor Jahren verabschiedet. „Großflächen gelten heute nicht mehr als so gefragt“, erklärte Rewe-Sprecherin Anja Krauskopf. Aus diesem Grund soll auch der Markt in Braunfelser Straße deutlich verkleinert werden und im Spätsommer 2019 attraktiver wiedereröffnen.

Letzter Öffnungstag vor Abriss ist 30. April

Der letzte Öffnungstag ist für den 30. April geplant, Wurst- und Käsetheke haben bereits am vergangenen Wochenende ihren Betrieb eingestellt.

Nach der Schließung soll das Gebäude abgerissen und anschließend um etwa ein Viertel kleiner neugebaut werden. Der Bauantrag läuft, die Baugenehmigung steht allerdings noch aus. Ob es sich künftig um ein von der Rewe Markt GmbH selbst betriebenes Rewe Center handeln, oder ob es ein privat betriebener sogenannter Partnermarkt wird, sei noch nicht hundertprozentig geklärt, so die Sprecherin. Die neue Verkaufsfläche werde aber in jedem Fall größer als bei herkömmlichen Rewe-Standorten. Der Schwerpunkt werde auf der Frischeabteilung liegen. Auch Non-Food-Artikel, vor allem Haushaltswaren, würden künftig weiterhin angeboten, hieß es.

Aktuell beschäftigt Rewe in der Braunfelser Straße noch rund 50 Mitarbeiter. Diese würden auf andere Märkte verteilt, keiner werde während der Umbauphase seinen Arbeitsplatz verlieren, so die Sprecherin. Alle würden Angebote erhalten. Für die spätere Rückkehr dürfte wohl entscheidend sein, ob es sich dann um eine von Rewe verantwortete Filiale oder einen Partnermarkt handelt.

Nach Informationen dieser Zeitung wird Aldi Süd seinen nur 300 Meter Luftlinie entfernten Standort „Alte Straße“ aufgeben und ebenfalls auf das Rewe-Gelände an der Braunfelser Straße umziehen. Die Rewe-Sprecherin sagte dazu auf Nachfrage, es handele sich um eine „bewährte Partnerschaft“, an anderen gemeinsamen Standorten mit Aldi funktioniere diese sehr gut.