Rewe lässt AfD-Kandidat Willi Wagner nicht sprechen

„Andere Parteien fragen bei uns an, ob sie in oder an unseren Märkten werben dürfen“, sagt Anja Krauskopf, Pressesprecherin von Rewe Mitte in Rosbach und ergänzt: „Das ist hier nicht passiert.“ Bei dem Einzelhandelskonzern ist man irritiert, dass mit Willi Wagner ein Kandidat der AfD Wahlkampf vor einem ihrer Märkte betreiben wollte – zustande gekommen ist die Sprechstunde des Landtagskandidaten am Montagabend ohnehin nicht.

„Wir wussten von nichts“, beteuert Krauskopf und ergänzt: Grundsätzlich lehne man bei Rewe jeglichen Wahlkampf aller Parteien im Umfeld von Märkten ab. „Wir wollen politisch neutral sein“, gibt Krauskopf die Konzernlinie wieder.

Reaktion der Geschäfte vorher nicht bedacht

Was allerdings vorkommen könne, räumt sie ein, sei ein Auftritt von Politikern in inhabergeführten Märkten – denn nicht alle Rewe-Märkte werden von den Gebietszentralen aus gesteuert. „Wenn ein Kaufmann gute Kontakte in die Lokalpolitik hat, kann das natürlich vorkommen“, sagt Krauskopf – dann gelte es, offen auch auf die „anderen bürgerlichen Parteien“ zuzugehen und ihnen Termine anzubieten.

Der betreffende Markt wird von einem Einzelkaufmann geführt, der derzeit auf Seminar weilt. Krauskopf versichert: „Wir haben mit ihm gesprochen und er hat überhaupt erst durch uns von dem geplanten Wahlkampftermin erfahren.“ Ähnliches auch von der Bäckerei Künkel, die in dem Markt eine Filiale betreibt und die Wagner explizit in seiner Terminankündigung, die in dieser Zeitung gedruckt wurde, erwähnt: „Wir halten uns von allem Politischen fern“, so Prokuristin Gisela Marten. Eine Terminanfrage habe nicht bestanden und wenn, wäre sie abgelehnt worden.

„Das war der Versuch, dem Wähler etwas anzubieten“, sagt etwas zerknirscht der Kandidat Willi Wagner selbst. Richtig sei, dass der Termin nicht im Voraus abgeklärt gewesen sei und aus den von Rewe und Künkel genannten Gründen dann auch nicht stattgefunden habe. „Ich habe die Reaktion der Geschäfte nicht bedacht, ich kann sie aber vollkommen nachvollziehen“, sagt Wagner auf Anfrage. Nun will er neue Gesprächsorte finden – und sich Termine vorher bestätigen lassen.