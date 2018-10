Roland Müller  darf nicht wählen

Roland Müller ist 54 Jahre alt, geistig und körperlich behindert und lebt in einem Wohnheim für behinderte Menschen in der Burg in Beilstein. Er arbeitet bei der Lebenshilfe in Dillenburg, ist in einer Außenwerkstatt bei der Firma Bretthauer in Frohnhausen in der Produktion tätig.

Müller ist politisch interessiert. „Ich höre Radio und schaue auch Fernsehen. Wahlwerbesendungen und Tagesschau“, erzählt er. Und an der Arbeit unterhalte er sich oft über Politik. „Über Merkel und die anderen. Wie sie so sind und, was sie so machen.“ Auch über die Landtagswahl am Sonntag hat er sich informiert. „Ich würde sehr gerne wählen“, sagt er – „für eine bessere Regierung“. Aber er darf nicht.

Lebenshilfe: willkürlich und diskriminierend

Da er geistig behindert ist, hat er einen rechtlichen Betreuer. Nicht bloß für beispielsweise gesundheitliche Angelegenheiten, für seine Post oder sein Vermögen, sondern für alle Angelegenheiten. Und im hessischen Landtagswahlgesetz heißt es unter anderem: „Nicht wahlberechtigt ist derjenige, für den zur Besorgung aller seiner Angelegenheiten ein Betreuer nicht nur durch einstweilige Anordnung bestellt ist.“ Diesen Ausschluss gibt es auch bei Kommunal- und Bundestagswahlen.

So sind bundesweit etwa 85 000 behinderte Menschen vom Wahlrecht ausgeschlossen, in Hessen sind es laut Innenministerium rund 7000. Der Grundgedanke dahinter: Wer nicht in der Lage sei, sich um seine Angelegenheiten alleine zu kümmern, könne auch nicht selbstständig politische Entscheidungen treffen. Er sei also bei Wahlen manipulierbar.

Die Bundesvereinigung Lebenshilfe sieht dagegen einen „schwerwiegenden Eingriff in das Recht behinderter Menschen an politischer Beteiligung“. Der Wahlrechtsausschluss einer bestimmten Gruppe von Menschen mit Behinderung sei diskriminierend, willkürlich und verstoße gegen Menschenrechte und die UN-Behindertenrechtskonvention.

Laut Bundessozialministerium gibt es einen solchen Ausschluss in 14 EU-Staaten nicht, darunter Italien, Schweden, Niederlande und Österreich, ebenso wenig bei Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein.

Zuletzt debattierte der hessische Landtag über das Wahlrecht von behinderten Menschen. Die Linken hatten die Änderung des jetzigen Gesetzes beantragt. Eine Mehrheit aus CDU, Grünen und FDP lehnte dies jedoch ab.

CDU und FDP argumentierten laut einem Bericht der „Frankfurter Rundschau“, die betreffenden Menschen seien nicht zu einer bewussten Wahlentscheidung fähig. Die Grünen hätten noch Änderungsbedarf gesehen. SPD und Linke stimmten für die Streichung des Wahlrechtsausschusses. Allerdings gebe es auf Bundesebene eine Initiative der Großen Koalition für ein „inklusives Wahlrecht für alle“, schreibt die „Frankfurter Rundschau“. Zudem liege ein Fall beim Bundesverfassungsgericht zur Entscheidung.

Für Roland Müller aus Beilstein kommt das zumindest für die jetzige Landtagswahl zu spät. Er sagt: „Ich habe mich damit abgefunden, dass ich nicht wählen darf.“