Rote und Grüne zum Vernaschen

Wetzlar Wolfgang Schuster (SPD, rechts) ist am Freitag zum dritten Mal zum Landrat des Lahn-Dill-Kreises ernannt worden. Der 60-Jährige hatte sich in der Direktwahl im Mai mit 79,2 Prozent der Stimmen durchgesetzt. Seine sechsjährige Amtszeit beginnt am 7. November. Die Kreistagsvorsitzende Elisabeth Müller (CDU, links) verpflichtete Schuster in der Kreistagssitzung am Freitag ins Amt, wünschte „Gesundheit, Gottes Segen und eine glückliche Hand“. Für den Job an der Spitze der Kreisverwaltung überreichte sie den Chandler-Klassiker „Gefahr ist mein Geschäft“, zudem erhielt der bekennende Fußballfan Kaubonbons von Borussia Dortmund. Vize-Landrat Heinz Schreiber (Grüne, Mitte) übergab die Ernennungsurkunde. Die Fraktionen gratulierten und beschenkten Schuster ebenfalls. Von der FWG gab es einen Fahrradhelm, von den Grünen eine Pflanze (wie vor sechs Jahren, doch die „Schusterpalme“ von damals ist eingegangen). Die SPD übergab Fruchtgummi. „Keine Schwarzen“, sagte Fraktionschef David Rauber. „Der Landrat wird überwiegend Rote und Grüne vernaschen.“ Schuster sprach von Vorfreude auf eine spannende Zeit. Mit Wirtschaftskrise und Flüchtlingsaufnahme habe jede seiner bisherigen Amtszeiten unerwartete Herausforderungen gebracht. (pre/Foto: Reeber)