Rothirsch verendet in Elektrozaun

Obwohl im Winter ungenutzt, war der mobile Elektroweidezaun nicht abgebaut worden. Der Waldsolmser Jagdvorsteher Edgar Köster sagte dazu: „Schon seit vielen Jahren weist die Jagdgenossenschaft Waldsolms nach ähnlichen traurigen Vorkommnissen die Weidetierhalter immer wieder darauf hin, die heutzutage überwiegend verwendeten massiven Elektroweidezäune zum Schutz von Wildtieren wenigstens außerhalb der Weidesaison abzubauen und zu entfernen.“

Mehrere Meter Zaunlitze wickelten sich zu einem unlösbaren Knäuel um Geweih und Kopf

Doch leider würden die regelmäßigen Appelle bei vielen Verantwortlichen offenbar auf taube Ohren stoßen, so Köster. Naturfreunde wie auch Jäger müssten dann mit großer Betroffenheit die körperlichen Qualen der so verfangenen Tiere zur Kenntnis nehmen, weil diese sich kaum aus eigener Kraft befreien könnten.

Im Jagdbezirk Brandoberndorf III fiel zu Jahresbeginn ein junger Rothirsch einem solchen Zaun zum Opfer. Der Jagdpächter erlöste das Tier am 2. Januar – nach Rücksprache mit einem Vertreter der Jagdbehörde – von seinen Qualen.

Laut Köster hatte sich der drei bis vier Jahre alte Hirsch, ein sogenannter ungerader Zwölfender, mit seinem Geweih dermaßen in dem Elektrozaun verheddert, dass sich ein viele Meter langes Stück Litze zu einem Knäuel unlösbar um Geweih und Kopf wickelte. An der Litze habe sich zudem noch ein abgebrochener Zaunpfosten befunden. Darüber hinaus habe er sich mit dem rechten unteren Vorderlauf in einer kurzen Schlinge der Zaunlitze verfangen, so dass er sich nach Aussage des Jagdpächters nur noch mühsam auf drei Läufen fortbewegen konnte. Weil das Fußgelenk durch die Litze eingeschnitten, bereits vereitert und stark angeschwollen war, müsse es schon einige Zeit davor zu der „schicksalshaften Begegnung“ zwischen Hirsch und Weidezaun gekommen sein. Der Jagdpächter hatte das Tier erstmals am Silvesterabend kurz gesichtet.

Köster rief erneut dazu auf, Zäune zu entfernen, wenn sie nicht gebraucht werden. (ho)