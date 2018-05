SPD Langgöns will Zeaiter

Der Vorstand des SPD-Ortsvereins Langgöns und die SPD-Fraktion in der Gemeindevertretung Langgöns haben in einer gemeinsamen Sitzung jeweils einstimmig die Empfehlung für die am 28. Mai tagende Mitgliederversammlung ausgesprochen, teilte Gerald R. Dörr, stellvertretender Vorsitzender der SPD Langgöns, mit.

Sabrina Zeaiter aus dem Wetzlarer Stadtteil Hermannstein soll dann als Kandidatin für die Bürgermeisterinnenwahl in Langgöns nominiert werden. „Die Mitglieder beider Gremien sind sich absolut einig, dass die SPD mit Sabrina Zeaiter eine Persönlichkeit ins Rennen schickt, die mit ihrer zielstrebigen, teamfähigen und freundlichen Art bestens für das Amt der Bürgermeisterin geeignet ist“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Darüber hinaus verfüge die 36-jährige Wissenschaftlerin mit Verwaltungserfahrung – sie arbeitet derzeit an der Universität in Marburg sowohl in der Lehre als auch mit einer halben Stelle in der Verwaltung – über eine hohe berufliche Qualifikation, insbesondere in den Bereichen Organisation, Projektmanagement, Digitalisierung und Problemlösung. Zeaiter bringe auch fundierte Kenntnisse in Sachen Finanzplanung und Personalführung mit.

„Wir wollen, dass die Wählerinnen und Wähler am 28. Oktober auch die Möglichkeit zur Wahl einer Persönlichkeit haben, die sich im Berufsleben bereits eindrucksvoll bewiesen hat. Zudem ist uns wichtig, dass die Kandidatin über ein hohes Maß an politischer Kompetenz und Erfahrung verfügt“, erklärte Dörr.

36-jährige Wissenschaftlerin ist bereits im Kreistag, Stadtparlament und Ortsbeirat engagiert

Als Kreistagsabgeordnete des Lahn-Dill-Kreises, Stadtverordnete in Wetzlar und Ortsbeirätin in Hermannstein decke Sabrina Zeaiter das gesamte kommunalpolitische Spektrum ab, kenne die Zusammenhänge der einzelnen Ebenen und habe das nötige politische Rüstzeug, das für eine gute Bürgermeisterin essenziell sei.

Außer Führungsfunktionen in den Parteigliederungen der SPD bringe Zeaiter zudem langjähriges gesellschaftliches Engagement als Vorstandsmitglied in diversen Vereinen mit. „Ich gehe davon aus, dass die Mitgliederversammlung dem Votum von Ortsvereinsvorstand und Fraktion folgen wird“, betonte Dörr abschließend.

Die SPD hatte zuvor Anja Assmussen als Kandidatin nominiert, die aber ihre Bewerbung krankheitsbedingt zurückziehen musste. (red)