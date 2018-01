Parteitag

SPD schickt Kunz ins Rennen

Aßlar Cirsten Kunz aus Aßlar tritt bei der Landtagswahl für die SPD im Wahlkreis Lahn-Dill II an. Das haben die Delegierten der Wahlkreiskonferenz am Freitagabend in Aßlar entschieden.

Copyright © mittelhessen.de 2018