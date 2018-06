Braunfels-Tiefenbach (red). In der Nacht zu Sonntag haben bisher unbekannte Täter gegen 3.30 Uhr versucht, in ein Einfamilienhaus in der Kammerwies in Tiefenbach einzubrechen. Die Täter scheiterten am Schloss der Haustür. Daraufhin flüchteten sie in (...)