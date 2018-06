Samstag großes Fest an der Dill

Ehringshausen (red). 24 Vereine machen mit beim 18. Gemeindefest in Ehringshausen. In der Bahnhofstraße warten am Samstag, 2. August, Spiel, Spaß und ein buntes Programm auf die Besucher.

