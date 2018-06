Saugen gegen gefährliche Spinner

CDU-Stadtverordneter Matthias Hundertmark hatte in Umweltdezernent Norbert Kortlüke (Grüne) in einer Anfrage um Aufklärung gebeten. Der Oppositionspolitiker wollte vor allem wissen, wo derzeit Vorkommen der Raupe bekannt sind, deren Haare allergische Reaktionen bei Menschen auslösen können. Und: Was hat die Stadt dagegen unternommen?

Kortlüke berichtete, dass Eichenprozessionsspinner zum ersten Mal vor drei Jahren im Stadtgebiet entdeckt worden seien. Seither seien mehrfach Nester in Eichen abgesaugt worden. Auch in diesem Jahr seien die Raupen an einzelnen Stellen sowohl im Staatswald als auch im Stadtwald auf Wetzlarer Gebiet festgestellt worden.

Mitarbeiter des Stadtbetriebsamts würden die Nester überall dort absaugen, wo eine mögliche Gesundheitsgefahr von ihnen ausgeht, beispielsweise auf den Freiflächen von Kindergärten, auf Friedhöfen und in öffentlichen Grünanlagen. Allerdings müsse die Bekämpfung der Raupen jedes Mal genau abgewogen werden, sagte Kortlüke.

Zulassung eines Spritzmittels lief aus, wurde aber noch einmal um ein Jahr verlängert

Die Stadt habe sich dagegen entschieden, die Spinner im Larvenstadium mit einem Insektizid zu bekämpfen. Die Zulassung des Mittels sei eigentlich im April ausgelaufen, aber noch einmal um ein Jahr verlängert worden, sagte Kortlüke. Die Stadt Gießen habe das Mittel angewandt, die Situation sei dort jetzt allerdings nicht viel anders als in Wetzlar. Um das Insektizid zu sprühen, bleibe nur ein kleines Zeitfenster.

Im Finsterloh, wo voriges Jahr wegen der Raupen das Ochsenfest vor der Absage stand, haben jetzt Veranstaltungen wie das James-Wood-Festival oder der Antikmarkt stattgefunden. Die Stadt weise Veranstalter jeweils auf mögliche Risiken durch den Eichenprozessionsspinner hin, sagte Kortlüke.

Ob die Falter des Eichenprozessionsspinners zu einem späteren Zeitpunkt im Jahr mit Pheromonfallen dezimiert werden können, um die Fortpflanzung einzudämmen, das wollte Christoph Wehrenfennig (FDP) in der Stadtverordnetenversammlung von Kortlüke wissen. Dieser kündigte eine Prüfung an.

Das Gesundheitsamt des Kreises informiert über die Risiken des Eichenprozessionsspinners und gibt Verhaltenshinweise: Wo Warnschilder auf Vorkommen des Eichenprozessionsspinners hinweisen, sollten Waldstücke gemieden werden. Betroffen sind unter anderem Gebiete in Hüttenberg, Waldsolms und Schöffengrund. Wer dennoch mit den Härchen in Kontakt kommt und Reaktionen aufweist, sollte einen Arzt aufsuchen.