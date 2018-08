Schafe geklaut

Bereits am Montag, 27. August, müssen die sechs ausgewachsenen Tiere gestohlen worden sein. Sie grasten in unmittelbarer Nähe zum Hühnermobil, zwischen Volpertshausen und Reiskirchen. Die Tiere haben einen Wert von circa 850 Euro.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat am Montag zwischen 9.30 Uhr und 14 Uhr Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des asphaltierten Wegs Richtung Niederwetz gesehen? Wer kann Angaben zu den Dieben machen? Hinweise an die Polizei in Wetzlar unter (0 64 41) 91 80. (red)