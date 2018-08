Schillerplatzkirmes: Dieses Jahr spielt das Wetter mit

„Wir sind bisher sehr zufrieden. Das Wetter spielt wie immer eine große Rolle und ist dieses Jahr ist es ein riesen Bonus“, sagt der Vorsitzende des Vereins, der die Traditionsveranstaltung organisiert. Bereits am Freitag machten es sich 500 Besucher bei Livemusik der „Oldies“ rund um die Kastanie gemütlich. Am Samstag sorgten „Mary & the tigers“ für Stimmung. Zünftig wird es heute am Sonntag, wenn das Egerland-Duo Fossi & Charly mit den Wetzlarer Altstadtmusikanten zum Frühschoppen ab 11 Uhr aufspielen. Der klingt dann gegen 15 Uhr aus. Übrigens, wer sich für den Erhalt der Kirmes engagieren möchte: Der Verein sucht junge Mitglieder. Infos unter www.schillerplatzkirmes.de. (kel/Foto: Keller)